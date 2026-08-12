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Ambiente

Vibo, completato l'intervento sulla depurazione

Finalmente operativo il nuovo sistema che convoglierà le acque depurate nella condotta sottomarina. Montuoro: «Mai più reflui nel torrente Sant’Anna»

12 agosto, 2026
Tag
vibo valentia · depurazione
Cronaca

Caldo record, non c'è tregua e andrà sempre peggio

10 agosto 2026
Ore 10:49
Caldo record, non c'è tregua e andrà sempre peggio
Ambiente

Premio Mare pulito, focus sulla tutela ambientale

9 agosto 2026
Ore 07:09
Premio Mare pulito, focus sulla tutela ambientale
Ambiente

8 agosto 2026, maltempo a Taverna (CZ)

8 agosto 2026
Ore 14:17
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Ambiente

Premio Mare Pulito, riconoscimento a Diamante

7 agosto 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Maltempo in Calabria, la Regione approva il piano degli interventi

3 agosto 2026
Ore 11:42
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Ambiente

Caruso: «Calabria Verde intervenga sui danni di Nils»

3 agosto 2026
Ore 11:41
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Ambiente

Oltre la galleria di faggi: la magia del Masistro Park

2 agosto 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Caldo estremo e incendi, produzioni a rischio

1 agosto 2026
Ore 10:32
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Ambiente

Il sindaco Caruso: «Puliremo subito il Busento»

1 agosto 2026
Ore 09:58
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Ambiente

L'argine del Busento è una discarica a cielo aperto

31 luglio 2026
Ore 12:22
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Ambiente

Cosenza, i fiumi Crati e Busento quasi a secco

30 luglio 2026
Ore 12:00
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Ambiente

A Fabrizia nasce la gang dei Lupacchiotti ecologici

28 luglio 2026
Ore 11:32
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Ambiente

A Bivona la presentazione del libro Il mare d'inverno

27 luglio 2026
Ore 12:09
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Ambiente

Fotovoltaico sì ma non qui. Difendiamo il grano Rosia

27 luglio 2026
Ore 12:08
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Ambiente

Calabria seconda in Italia per incendi boschivi

22 luglio 2026
Ore 12:10
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Ambiente

Maierato, i contadini contro il mega impianto solare

18 luglio 2026
Ore 11:57
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Ambiente

Reggio Calabria, 145 milioni per la depurazione

17 luglio 2026
Ore 12:48
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Ambiente

Ricadi punta su decoro urbano e lotta agli incivili

16 luglio 2026
Ore 12:29
Ricadi punta su decoro urbano e lotta agli incivili
Ambiente

Un gabbiano "pescatore" sorprende gli scienziati: usa il pane come esca

16 luglio 2026
Ore 10:49
Un gabbiano \"pescatore\" sorprende gli scienziati: usa il pane come esca
Ambiente

Mare inquinato: e polemica tra Comune di Vibo e Goletta verde

15 luglio 2026
Ore 11:50
Mare inquinato: e polemica tra Comune di Vibo e Goletta verde
Ambiente

Fiumi inquinanti,14 punti critici in Calabria

14 luglio 2026
Ore 10:52
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