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Ambiente

Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino

Tutelare e valorizzare la Riserva naturale regionale delle Dune di Giovino, uno degli ecosistemi costieri più importanti della Calabria. Presentato a Catanzaro il progetto di riqualificazione promosso da Italia Nostra e finanziato dalla Regione.

28 giugno, 2026
Tag
giovino
Ambiente

Caldo record, l'estate che cambia

24 giugno 2026
Ore 12:36
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Ambiente

Rifiuti a Reggio, Cannizzaro lancia "Piazza pulita"

25 giugno 2026
Ore 19:00
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Ambiente

Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta

18 giugno 2026
Ore 12:20
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Ambiente

Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria

17 giugno 2026
Ore 12:20
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Ambiente

Ambiente e spiritualità sul cammino di San Francesco

16 giugno 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Alla Cittadella mega vertice sulla depurazione

16 giugno 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Al via la lotta agli incendi boschivi

15 giugno 2026
Ore 12:17
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Ambiente

Sinergia istituzionale a tutela del mare vibonese

13 giugno 2026
Ore 11:26
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Ambiente

Un protocollo d intesa tra UNPLI e Ente parchi marini.

12 giugno 2026
Ore 19:22
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Ambiente

Scoperte discariche abusive tra Vibo e San Gregorio

12 giugno 2026
Ore 11:21
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Ambiente

Diga Angitola sotto osservazione per la tutela del mare

3 giugno 2026
Ore 19:46
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Ambiente

Diamante riceverà il premio Mare Pulito Bruno Giordano

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Il Wwf celebra le oasi naturali scrigno di biodiversità

1 giugno 2026
Ore 12:36
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Ambiente

Maltempo, grandinata nella Sila catanzarese

28 maggio 2026
Ore 16:20
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Ambiente

Mare di Bivona: stop agli scarichi nel Sant'Anna

27 maggio 2026
Ore 12:31
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Ambiente

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24 maggio 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Stop all'impianto eolico dell'Angitolano: battaglia vinta

20 maggio 2026
Ore 12:50
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Ambiente

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19 maggio 2026
Ore 11:23
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Ambiente

Bandiera blu, Falerna tra le new entry

17 maggio 2026
Ore 12:06
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Ambiente

Boom di bandiere blu per la Calabria, quattro new entry

14 maggio 2026
Ore 19:00
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Presentato a Vibo il festival Thalassa

12 maggio 2026
Ore 19:00
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