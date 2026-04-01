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Confronto a Scilla su Parchi Marini regionali

A Scilla si apre il confronto sui parchi marini regionali, un percorso che punta a coniugare tutela ambientale e sviluppo economico partendo proprio dal territorio.

1 aprile, 2026
Tag
parchi marini · tutela ambientale · sviluppo sostenibile
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