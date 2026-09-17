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Ambiente

Cosenza, lavori sull'argine sei mesi dopo l'alluvione

Avviati i lavori di ripristino, nel centro storico di Cosenza, dell'argine del Crati danneggiato dall'alluvione dello scorso febbraio.

17 settembre, 2026
Tag
cosenza
Ambiente

Dalla Regione stop al fotovoltaico nei campi di grano

17 settembre 2026
Ore 12:00
Dalla Regione stop al fotovoltaico nei campi di grano
Ambiente

Calabria, si spezza l'estate infinita

12 settembre 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Calabria nella morsa dell'estate infinita

5 settembre 2026
Ore 10:49
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Ambiente

Legambiente, mare monstrum: Calabria al quarto posto

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Il caldo africano ai titoli di coda: temperature giù

31 agosto 2026
Ore 11:56
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Ambiente

A Scilla l'idea di un nuovo Parco marino regionale

26 agosto 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Vibo, associazioni e amministratori ripuliscono la Ss18

15 agosto 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Un'upupa ecologica sul lungomare di Reggio

15 agosto 2026
Ore 08:01
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Ambiente

Turismo e sostenibilità, Mare dentro fa tappa a Tropea

13 agosto 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Vibo, completato l'intervento sulla depurazione

12 agosto 2026
Ore 18:35
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Ambiente

Premio Mare pulito, focus sulla tutela ambientale

9 agosto 2026
Ore 07:09
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Ambiente

8 agosto 2026, maltempo a Taverna (CZ)

8 agosto 2026
Ore 14:17
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Ambiente

Premio Mare Pulito, riconoscimento a Diamante

7 agosto 2026
Ore 12:00
Premio Mare Pulito, riconoscimento a Diamante
Ambiente

Maltempo in Calabria, la Regione approva il piano degli interventi

3 agosto 2026
Ore 11:42
Maltempo in Calabria, la Regione approva il piano degli interventi
Ambiente

Caruso: «Calabria Verde intervenga sui danni di Nils»

3 agosto 2026
Ore 11:41
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Ambiente

Oltre la galleria di faggi: la magia del Masistro Park

2 agosto 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Caldo estremo e incendi, produzioni a rischio

1 agosto 2026
Ore 10:32
Caldo estremo e incendi, produzioni a rischio
Ambiente

Il sindaco Caruso: «Puliremo subito il Busento»

1 agosto 2026
Ore 09:58
Il sindaco Caruso: «Puliremo subito il Busento»
Ambiente

L'argine del Busento è una discarica a cielo aperto

31 luglio 2026
Ore 12:22
L'argine del Busento è una discarica a cielo aperto
Ambiente

Cosenza, i fiumi Crati e Busento quasi a secco

30 luglio 2026
Ore 12:00
Cosenza, i fiumi Crati e Busento quasi a secco
Ambiente

A Fabrizia nasce la gang dei Lupacchiotti ecologici

28 luglio 2026
Ore 11:32
A Fabrizia nasce la gang dei Lupacchiotti ecologici

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