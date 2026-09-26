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Ambiente

Filmare festival, tra ambiente e didattica orientativa

Prosegue il Filmare Festival. Nella seconda giornata gli alunni delle scuole del territorio hanno assistito alle lezione degli esperti sui temi della tutela ambientale.

26 settembre, 2026
Tag
filmare festival · tutela mare · praia a mare
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18 settembre 2026
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20 settembre 2026
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7 agosto 2026
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3 agosto 2026
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2 agosto 2026
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