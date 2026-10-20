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Ambiente

Il suolo alleato contro il cambiamento climatico

Nuova tappa del nostro viaggio negli effetti del cambiamento climatico. Il ricercatore del Cnr Gabriele Buttafuoco ci spiega l'importanza del suolo e di un'agricoltura sostenibile per contenere le conseguenze negative dei mutamenti in corso.

20 ottobre, 2026
Tag
cambiamento climatico · agricoltura · cnr
Ambiente

Il suolo alleato contro il cambiamento climatico

20 ottobre 2026
Ore 10:32
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19 ottobre 2026
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16 ottobre 2026
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12 ottobre 2026
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12 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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8 ottobre 2026
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7 ottobre 2026
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4 ottobre 2026
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1 ottobre 2026
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1 ottobre 2026
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