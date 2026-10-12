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Tromba marina al largo di Cetraro: le immagini del vortice sull'acqua

Una tromba marina al largo di Cetraro, sulla costa tirrenica cosentina. Il fenomeno è stato ripreso in un video condiviso su Facebook da Maurizio Tundis, che mostra la formazione vorticosa sviluppatasi sul mare, creando una colonna visibile tra l’acqua e le nubi.La formazione, ben visibile dalla costa, ha attirato l’attenzione degli abitanti del centro tirrenico.

Le trombe marine sono vortici atmosferici che si sviluppano sopra il mare e possono avere intensità e durata variabili. La loro comparsa è spesso associata a condizioni di instabilità atmosferica.

12 ottobre, 2026
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cetraro
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