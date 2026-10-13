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Cronaca

Auto nella voragine, il guidatore: «Sono vivo per miracolo»

Nell’Area Grecanica proseguono gli interventi dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi. A San Lorenzo è stata recuperata l’auto di Rocco Romeo, precipitata nella voragine apertasi sulla strada provinciale. L’uomo, sopravvissuto all’incidente, è tornato sul posto per raccontare quei momenti. Intanto si lavora per ripristinare i collegamenti con l’entroterra, mentre a Marina di San Lorenzo venti persone sono destinatarie di un’ordinanza di evacuazione

13 ottobre, 2026
Società

Vibo, dopo la fuga di gas restano gli interrogativi

9 ottobre 2026
Ore 09:57
Vibo, dopo la fuga di gas restano gli interrogativi
Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18
Cronaca

La Gdf sequestra una discarica abusiva di 500 mq a Taurianova

13 ottobre 2026
Ore 08:04
La Gdf sequestra una discarica abusiva di 500 mq a Taurianova
Cronaca

Strage di Amendolara, l'inchiesta si allarga

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Strage di Amendolara, l'inchiesta si allarga
Cronaca

Confisca da 650mila euro a un narcotrafficante vibonese

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Confisca da 650mila euro a un narcotrafficante vibonese
Cronaca

Vibo, la protesta interrotta dalle forze dell'ordine

12 ottobre 2026
Ore 11:21
Vibo, la protesta interrotta dalle forze dell'ordine
Cronaca

Francesco Vangeli, otto anni senza verità

12 ottobre 2026
Ore 11:20
Francesco Vangeli, otto anni senza verità
Cronaca

Maltempo, area grecanica: inizia la conta dei danni

12 ottobre 2026
Ore 11:14
Maltempo, area grecanica: inizia la conta dei danni
Cronaca

Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne

12 ottobre 2026
Ore 06:17
Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne
Cronaca

A Melito Pronto Soccorso riaperto dopo il nubifragio

11 ottobre 2026
Ore 14:56
A Melito Pronto Soccorso riaperto dopo il nubifragio
Cronaca

A Melito Pronto soccorso riaperto dopo il nubifragio

11 ottobre 2026
Ore 12:00
A Melito Pronto soccorso riaperto dopo il nubifragio
Cronaca

Area grecanica devastata, frane e comuni isolati

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Area grecanica devastata, frane e comuni isolati
Cronaca

Maltempo, Melito e area Grecanica devastate

10 ottobre 2026
Ore 11:18
Maltempo, Melito e area Grecanica devastate
Cronaca

Arrestato dai carabinieri il latitante Vincenzo la Rosa

9 ottobre 2026
Ore 12:24
Arrestato dai carabinieri il latitante Vincenzo la Rosa
Cronaca

Incendio nella discarica di Pianopoli

8 ottobre 2026
Ore 21:32
Incendio nella discarica di Pianopoli
Cronaca

Vibo, tra gasolio alle stelle e pompe a secco

8 ottobre 2026
Ore 19:00
Vibo, tra gasolio alle stelle e pompe a secco
Cronaca

Ciampa di cavallo, allarme tra i residenti

8 ottobre 2026
Ore 17:09
Ciampa di cavallo, allarme tra i residenti
Cronaca

Le baracche costruite dai rom a "Ciampa di cavallo"

8 ottobre 2026
Ore 16:53
Le baracche costruite dai rom a \"Ciampa di cavallo\"
Cronaca

L'autotrasporto verso lo sciopero

8 ottobre 2026
Ore 12:00
L'autotrasporto verso lo sciopero
Cronaca

Caro carburante, protesta con 50 trattori a San Marco Argentano

Il presidio nella Valle dell'Esaro continua. Presenti anche amministratori locali e cittadini 

8 ottobre 2026
Ore 10:16
Caro carburante, protesta con 50 trattori a San Marco Argentano
Cronaca

Alluvione, la Regione stanzia 10 milioni per le case

7 ottobre 2026
Ore 12:44
Alluvione, la Regione stanzia 10 milioni per le case

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