Auto nella voragine, il guidatore: «Sono vivo per miracolo»

Cronaca

Nell’Area Grecanica proseguono gli interventi dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi. A San Lorenzo è stata recuperata l’auto di Rocco Romeo, precipitata nella voragine apertasi sulla strada provinciale. L’uomo, sopravvissuto all’incidente, è tornato sul posto per raccontare quei momenti. Intanto si lavora per ripristinare i collegamenti con l’entroterra, mentre a Marina di San Lorenzo venti persone sono destinatarie di un’ordinanza di evacuazione