Cronaca

Bilancio di fine anno dell'Arma

Bilancio postivo dei Carabinieri del comando provinciale di Catanzaro per la fine dell'anno. Soddisfazione per l'impegno al contrasto alla criminalità organizzata, la vicinanza alle persone più fragili e vulnerabili attraverso campagne di ascolto e informazione. Infine i consigli utili in vista di Capodanno