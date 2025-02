Cronaca

Bimbi ricoverati, genitori sospesi dalla patria potesta

Svolta nel caso dei fratellini di Paola ricoverati all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. I giudici per le indagini preliminari di Cosenza e Paola convalidano il decreto di allontanamento dai bambini nei confronti della madre e della nonna. Disposta inoltre la sospensione della responsabilità genitoriale non solo per la madre ma anche per il padre dei due piccoli. Inquietante il quadro emerso dalle indagini dei carabinieri.