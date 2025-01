Cronaca

Caos trasporti, così muore la speranza del Sud

Giornata da incubo per i trasporti in Calabria. A causa del maltempo rete ferroviaria bloccata. Disagi per i viaggiatori e Paese quasi bloccato. Ecco cosa è accaduto. E intanto il nostro direttore Franco Laratta, giunto sul posto per testimoniare lo sdegno dei calabresi, commenta: «Una situazione inconcepibile»