Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Caro gasolio, poche ades...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Caro gasolio, poche adesioni sulla ss106

Poche adesioni e forti rallentamenti al traffico per la manifestazione contro il caro carburante e il caro vita a Corigliano Rossano. Il presidio si è tenuto questa mattina sulla statale 106 Jonica.

15 ottobre, 2026
Cronaca

Social card per la droga: 24 arresti nel Catanzarese

14 ottobre 2026
Ore 12:31
Social card per la droga: 24 arresti nel Catanzarese
Cronaca

Tortora, due arresti per violenza su minore

15 ottobre 2026
Ore 11:11
Tortora, due arresti per violenza su minore
Cronaca

Caro carburanti, fra due giorni Calabria bloccata

14 ottobre 2026
Ore 19:00
Caro carburanti, fra due giorni Calabria bloccata
Cronaca

Il carcere di Vibo scoppia di detenuti

14 ottobre 2026
Ore 12:39
Il carcere di Vibo scoppia di detenuti
Cronaca

Grecanica verso la richiesta di emergenza nazionale

14 ottobre 2026
Ore 12:35
Grecanica verso la richiesta di emergenza nazionale
Cronaca

Cessaniti, la strada è chiusa ma Google Maps non lo sa

14 ottobre 2026
Ore 12:27
Cessaniti, la strada è chiusa ma Google Maps non lo sa
Cronaca

Auto nella voragine, il guidatore: «Sono vivo per miracolo»

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Auto nella voragine, il guidatore: «Sono vivo per miracolo»
Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18
Cronaca

La Gdf sequestra una discarica abusiva di 500 mq a Taurianova

13 ottobre 2026
Ore 08:04
La Gdf sequestra una discarica abusiva di 500 mq a Taurianova
Cronaca

Strage di Amendolara, l'inchiesta si allarga

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Strage di Amendolara, l'inchiesta si allarga
Cronaca

Confisca da 650mila euro a un narcotrafficante vibonese

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Confisca da 650mila euro a un narcotrafficante vibonese
Cronaca

Vibo, la protesta interrotta dalle forze dell'ordine

12 ottobre 2026
Ore 11:21
Vibo, la protesta interrotta dalle forze dell'ordine
Cronaca

Francesco Vangeli, otto anni senza verità

12 ottobre 2026
Ore 11:20
Francesco Vangeli, otto anni senza verità
Cronaca

Maltempo, area grecanica: inizia la conta dei danni

12 ottobre 2026
Ore 11:14
Maltempo, area grecanica: inizia la conta dei danni
Cronaca

Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne

12 ottobre 2026
Ore 06:17
Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne
Cronaca

A Melito Pronto Soccorso riaperto dopo il nubifragio

11 ottobre 2026
Ore 14:56
A Melito Pronto Soccorso riaperto dopo il nubifragio
Cronaca

A Melito Pronto soccorso riaperto dopo il nubifragio

11 ottobre 2026
Ore 12:00
A Melito Pronto soccorso riaperto dopo il nubifragio
Cronaca

Area grecanica devastata, frane e comuni isolati

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Area grecanica devastata, frane e comuni isolati
Cronaca

Maltempo, Melito e area Grecanica devastate

10 ottobre 2026
Ore 11:18
Maltempo, Melito e area Grecanica devastate
Cronaca

Arrestato dai carabinieri il latitante Vincenzo la Rosa

9 ottobre 2026
Ore 12:24
Arrestato dai carabinieri il latitante Vincenzo la Rosa
Cronaca

Incendio nella discarica di Pianopoli

8 ottobre 2026
Ore 21:32
Incendio nella discarica di Pianopoli

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti