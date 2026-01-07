Social
Castrolibero, aggredito il consigliere regionale Greco

Il consigliere regionale Orlandino Greco, ex sindaco di Castrolibero, è stato colpito ieri con un pugno in pieno volto durante una manifestazione in piazza in occasione dell’Epifania.

7 gennaio, 2026
orlandino greco · castrolibero
Cronaca

Chindamo: «Spero che le verità su Maria vengano fuori»

7 gennaio 2026
Ore 20:00
Chindamo: «Spero che le verità su Maria vengano fuori»
Cronaca

Strage di Capodanno, nelle scuole un minuto di silenzio

7 gennaio 2026
Ore 12:53
Strage di Capodanno, nelle scuole un minuto di silenzio
Cronaca

Vibo, colpi di pistola contro il presidente del Consiglio comunale

7 gennaio 2026
Ore 12:51
Vibo, colpi di pistola contro il presidente del Consiglio comunale
Cronaca

Omicidio Torcasio, l'autopsia: «Un solo colpo fatale»

5 gennaio 2026
Ore 17:35
Omicidio Torcasio, l'autopsia: «Un solo colpo fatale»
Cronaca

La strage di Capodanno e le regole italiane sui locali

5 gennaio 2026
Ore 13:09
La strage di Capodanno e le regole italiane sui locali
Cronaca

Attacco Usa a Caracas, parla l'attivista calabrese Vita

4 gennaio 2026
Ore 11:57
Attacco Usa a Caracas, parla l'attivista calabrese Vita
Cronaca

Violenza di genere, Gravina: «Bisogna prevenire»

4 gennaio 2026
Ore 11:56
Violenza di genere, Gravina: «Bisogna prevenire»
Cronaca

Ponte Calopinace, il 2026 sarà l'anno della consegna

4 gennaio 2026
Ore 11:54
Ponte Calopinace, il 2026 sarà l'anno della consegna
Cronaca

Donna muore in ospedale: quattro medici indagati

3 gennaio 2026
Ore 13:16
Donna muore in ospedale: quattro medici indagati
Cronaca

Dimessa la ragazza accoltellata a San Giovanni In Fiore

2 gennaio 2026
Ore 19:02
Dimessa la ragazza accoltellata a San Giovanni In Fiore
Cronaca

Tentato femminicidio a San Giovanni in Fiore

2 gennaio 2026
Ore 13:14
Tentato femminicidio a San Giovanni in Fiore
Cronaca

Caso Mattia Spanò, la situazione si complica

2 gennaio 2026
Ore 12:59
Caso Mattia Spanò, la situazione si complica
Cronaca

«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori

1 gennaio 2026
Ore 09:25
«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori
Cronaca

«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori

1 gennaio 2026
Ore 07:51
«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori
Cronaca

Incendio a Lamezia, vigili del fuoco al lavoro

31 dicembre 2025
Ore 11:42
Incendio a Lamezia, vigili del fuoco al lavoro
Cronaca

Sequestro botti nel Reggino

31 dicembre 2025
Ore 06:38
Sequestro botti nel Reggino
Cronaca

Il 2025 si chiude ancora nel sangue

30 dicembre 2025
Ore 20:20
Il 2025 si chiude ancora nel sangue
Cronaca

Lamezia, tre indagati per il crollo della palazzina

29 dicembre 2025
Ore 13:16
Lamezia, tre indagati per il crollo della palazzina
Cronaca

Sequestrata la salma trovata sulla spiaggia di Cariati

28 dicembre 2025
Ore 11:52
Sequestrata la salma trovata sulla spiaggia di Cariati
Cronaca

Maida, capannone in fiamme: vigili del fuoco al lavoro

27 dicembre 2025
Ore 16:19
Maida, capannone in fiamme: vigili del fuoco al lavoro
Cronaca

Cariati, barca irraggiungibile per un disabile

27 dicembre 2025
Ore 11:50
Cariati, barca irraggiungibile per un disabile

