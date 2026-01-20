Social
Catanzaro, il prefetto: «Evitate spostamenti»

Centinaia di evacuazioni preventive a Roccelletta di Borgia, alcune abitazioni sgomberate in un quartiere del capoluogo dopo uno smottamento. Sono queste al momento le uniche criticità a Catanzaro e nell'hinterland. 

20 gennaio, 2026
maltempo calabria · allerta rossa · Catanzaro · roccelletta di borgia
Cronaca

Maltempo, 128 interventi in Calabria

20 gennaio 2026
Ore 13:22
Cronaca

Melito, danni sul lungomare: macchina emergenza attiva

20 gennaio 2026
Ore 13:30
Cronaca

Smantellata rete criminale dedita ai furti di auto

20 gennaio 2026
Ore 13:06
Cronaca

Ciclone Harry danni lungomare Melito Porto Salvo

20 gennaio 2026
Ore 06:59
Cronaca

Diciassette arresti per furti d'auto ad Arghillà di Reggio Calabria

20 gennaio 2026
Ore 06:38
Cronaca

Maxi Operazione dei Carabinieri in corso nel reggino

20 gennaio 2026
Ore 06:30
Cronaca

Consiglio comunale aperto dopo l'attentato a Ianello

19 gennaio 2026
Ore 18:33
Cronaca

Allerta meteo, la situazione nella Locride

19 gennaio 2026
Ore 18:26
Cronaca

Maltempo, domani allerta rossa in Calabria

19 gennaio 2026
Ore 18:23
Cronaca

Cresce l'attesa per l'inaugurazione del nuovo Tito Minniti

19 gennaio 2026
Ore 13:28
Cronaca

Maltempo, massima allerta in Calabria

19 gennaio 2026
Ore 13:14
Cronaca

Cetraro, sequestrata cocaina per un milione di euro

18 gennaio 2026
Ore 12:56
Cronaca

Colpo ai bancomat, inquirenti sulle tracce della banda della marmotta

18 gennaio 2026
Ore 12:55
Cronaca

NDRANGHETA: LATITANTE IN TURCHIA VIENE ESTRADATO IN ITALIA

17 gennaio 2026
Ore 18:26
Cronaca

Lutto nel mondo del calcio, è morto Rocco Commisso

17 gennaio 2026
Ore 13:14
Cronaca

Nuovo assalto Bancomat, sospettato sotto interrogatorio

17 gennaio 2026
Ore 12:52
Cronaca

16 gennaio 2026
Ore 21:04
Cronaca

Omicidio Carbone, perizia psichiatrica per De Grandis

16 gennaio 2026
Ore 18:15
Cronaca

Traffico di rifiuti, sequestro da 50mila euro nel Crotonese

16 gennaio 2026
Ore 11:09
Cronaca

A Longobucco non c'è l'ambulanza, muore un 64 enne

15 gennaio 2026
Ore 21:09
Cronaca

Nuovo assalto a un bancomat, colpo a Camigliatello

15 gennaio 2026
Ore 21:07
