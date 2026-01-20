Melito, danni sul lungomare: macchina emergenza attiva

Cronaca

A Melito Porto Salvo la notte ha lasciato il segno. La mareggiata ha causato i primi danni al lungomare, con tratti di marciapiede e parapetto trascinati via dal mare. Ma sul territorio la risposta era già pronta: Centro Operativo Comunale attivo, Protezione Civile e forze operative in presidio continuo, misure preventive che hanno contenuto conseguenze più gravi. Intanto l’allerta rossa resta in vigore e la fase più intensa del maltempo è attesa nelle prossime ore