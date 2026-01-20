Nevicata a Camigliatello Silano

Nevicata in corso lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, in particolare nel tratto di Camigliatello Silano, come mostrano le immagini video diffuse nelle ultime ore. Il manto nevoso sta rendendo l’asfalto scivoloso, con visibilità localmente ridotta.
Si raccomanda la massima prudenza alla guida: procedere a velocità moderata, mantenere adeguate distanze di sicurezza e dotarsi di pneumatici invernali o catene a bordo. Non si escludono rallentamenti lungo l’asse viario che collega la Presila all’area crotonese.