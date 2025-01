Cronaca

Demolito dopo 13 anni un caicco abbandonato a Palmi

È stato demolito oggi, dopo una vicenda durata 13 anni, il caicco "Novella delle Eolie", un'imbarcazione da diporto in legno di 50 tonnellate di stazza, lunga 23 metri e larga 6, che venne posizionata abusivamente in area demaniale marittima in località Taureana di Palmi.