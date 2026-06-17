Femminicidio, Maria Pia Sollazzo replica a Vannacci

Cronaca

Il dibattito politico nazionale, e con gli effetti però che produce o rischia di produrre nella vita reale. Fanno ancora discutere le dichiarazioni del leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci, secondo cui il femminicidio sarebbe un'aberrazione giuridica e pertanto non dovrebbe esistere. Noi abbiamo chiesto un parere a Maria Pia Sollazzo, sorella di Ilaria, uccisa sotto casa dall'ex compagno, a Scalea, nell'ottobre del 2022. Sentite cosa ci ha risposto nel servizio di Francesca Lagatta.