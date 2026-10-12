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Cronaca

Francesco Vangeli, otto anni senza verità

Nella chiesa di Scaliti, a Filandari, nel Vibonese, la comunità si è riunita per ricordare Francesco Vangeli, il giovane scomparso il 10 ottobre 2018, il cui corpo non è mai stato ritrovato.

12 ottobre, 2026
Società

Vibo, dopo la fuga di gas restano gli interrogativi

9 ottobre 2026
Ore 09:57
Vibo, dopo la fuga di gas restano gli interrogativi
Cronaca

Vibo, la protesta interrotta dalle forze dell'ordine

12 ottobre 2026
Ore 11:21
Vibo, la protesta interrotta dalle forze dell'ordine
Cronaca

Maltempo, area grecanica: inizia la conta dei danni

12 ottobre 2026
Ore 11:14
Maltempo, area grecanica: inizia la conta dei danni
Cronaca

Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne

12 ottobre 2026
Ore 06:17
Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne
Cronaca

A Melito Pronto Soccorso riaperto dopo il nubifragio

11 ottobre 2026
Ore 14:56
A Melito Pronto Soccorso riaperto dopo il nubifragio
Cronaca

A Melito Pronto soccorso riaperto dopo il nubifragio

11 ottobre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Area grecanica devastata, frane e comuni isolati

11 ottobre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Maltempo, Melito e area Grecanica devastate

10 ottobre 2026
Ore 11:18
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Cronaca

Arrestato dai carabinieri il latitante Vincenzo la Rosa

9 ottobre 2026
Ore 12:24
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Cronaca

Incendio nella discarica di Pianopoli

8 ottobre 2026
Ore 21:32
Incendio nella discarica di Pianopoli
Cronaca

Vibo, tra gasolio alle stelle e pompe a secco

8 ottobre 2026
Ore 19:00
Vibo, tra gasolio alle stelle e pompe a secco
Cronaca

Ciampa di cavallo, allarme tra i residenti

8 ottobre 2026
Ore 17:09
Ciampa di cavallo, allarme tra i residenti
Cronaca

Le baracche costruite dai rom a "Ciampa di cavallo"

8 ottobre 2026
Ore 16:53
Le baracche costruite dai rom a \"Ciampa di cavallo\"
Cronaca

L'autotrasporto verso lo sciopero

8 ottobre 2026
Ore 12:00
L'autotrasporto verso lo sciopero
Cronaca

Caro carburante, protesta con 50 trattori a San Marco Argentano

Il presidio nella Valle dell'Esaro continua. Presenti anche amministratori locali e cittadini 

8 ottobre 2026
Ore 10:16
Caro carburante, protesta con 50 trattori a San Marco Argentano
Cronaca

Alluvione, la Regione stanzia 10 milioni per le case

7 ottobre 2026
Ore 12:44
Alluvione, la Regione stanzia 10 milioni per le case
Cronaca

Droga tra Calabria ed Europa, arresti nel Reggino

7 ottobre 2026
Ore 12:40
Droga tra Calabria ed Europa, arresti nel Reggino
Cronaca

Trattori in strada a Lamezia: la protesta

7 ottobre 2026
Ore 09:11
Trattori in strada a Lamezia: la protesta
Cronaca

Protesta degli agricoltori a Lamezia

7 ottobre 2026
Ore 09:02
Protesta degli agricoltori a Lamezia
Cronaca

Scoperte piantagioni di marijuana nella Locride

7 ottobre 2026
Ore 05:20
Scoperte piantagioni di marijuana nella Locride
Cronaca

Caro carburanti, fase critica e blocchi imminenti

6 ottobre 2026
Ore 12:04
Caro carburanti, fase critica e blocchi imminenti

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