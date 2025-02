Cronaca

In migliaia ai funerali di Francesco Occhiuto

Cosenza si è fermata, ieri, per dare l’ultimo saluto a Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco Mario. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali del giovane cosentino, in un clima di profondo dolore e commozione. Autorità, amici e cittadini si sono stretti attorno alla famiglia