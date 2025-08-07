Social
Discarica abusiva a Petilia: 6 denunce

I carabinieri di Petilia Policastro hanno concluso un’indagine ambientale che ha portato alla denuncia di sei persone per abbandono illecito di rifiuti nei pressi dell’ex isola ecologica comunale. Grazie alla videosorveglianza sono stati identificati quattro imprenditori e due privati. I responsabili hanno ricevuto un verbale di prescrizione ambientale e ripristinato i luoghi. Il Comando ha chiesto al Comune misure più incisive per completare la bonifica. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Crotone.

7 agosto, 2025
Società

Vibo Marina, strisce blu e acqua. L'ira dei commercianti

5 agosto 2025
Ore 19:43
Cronaca

Rsa degli orrori in Sicilia

4 agosto 2025
Ore 17:51
Cronaca

Incendio a Rende, distrutto un capannone dietro il Metropolis

Un vasto incendio è divampato a Rende. Distrutto un capannone con pneumatici vicino al Metropolis. Fumo nero visibile ovunque.

 

4 agosto 2025
Ore 17:00
Cronaca

Ritrovato il corpo di Antonio Blaganò, il medico scomparso a Nocera Terinese

1 agosto 2025
Ore 18:25
Cronaca

Occhiuto e il suo cerchio magico sotto indagine

1 agosto 2025
Ore 13:08
Cronaca

Droga e armi sequestrate dai carabinieri nella Locride

1 agosto 2025
Ore 12:38
Cronaca

Piantagione e armi nel Reggino

1 agosto 2025
Ore 05:22
Cronaca

Estrema destra e jihad, due minori perquisiti in Calabria

31 luglio 2025
Ore 20:40
Cronaca

Omicidio a Gioia Tauro, Crescenti: «Contesto degradato»

31 luglio 2025
Ore 12:43
Cronaca

La Polizia di Stato esegue 22 perquisizioni nei confronti di giovani evidenziatisi in contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista

31 luglio 2025
Ore 10:28
Cronaca

Cosenza, 9 misure cautelari per droga

L’operazione odierna segue quella del 10 luglio e fa riferimento anche alla tentata rapina aggravata all’ufficio postale di Marano Marchesato a metà giugno

31 luglio 2025
Ore 08:50
Cronaca

Medico scomparso, il giallo si infittisce

30 luglio 2025
Ore 19:24
Cronaca

Saracena. recuperati 7 Scout dispersi nel Parco del Pollino

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco a Saracena (CS): recuperati 7 Scout dispersi nel Parco del Pollino
 

30 luglio 2025
Ore 16:38
Cronaca

Uomo morto a Gioia Tauro, svolta nelle indagini

30 luglio 2025
Ore 12:21
Cronaca

Bambina muore dopo aver atteso due ore una ambulanza

30 luglio 2025
Ore 12:18
Cronaca

Medico scomparso: "Si indaghi per omicidio o sequestro"

29 luglio 2025
Ore 12:27
Cronaca

Violenze sessuali su un minore, arrestato un sacerdote

28 luglio 2025
Ore 18:35
Cronaca

Cosenza, mattinata di paura al pronto soccorso

28 luglio 2025
Ore 12:26
Cronaca

Incendi, a luglio il 67% in piu rispetto allo scorso anno

28 luglio 2025
Ore 12:24
Cronaca

Reggio Calabria, sacerdote arrestato per abusi su un minore

28 luglio 2025
Ore 09:55
Cronaca

Rossano tre episodi violenti e due locali chiusi

27 luglio 2025
Ore 12:18
