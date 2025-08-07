Cronaca

Discarica abusiva a Petilia: 6 denunce

I carabinieri di Petilia Policastro hanno concluso un’indagine ambientale che ha portato alla denuncia di sei persone per abbandono illecito di rifiuti nei pressi dell’ex isola ecologica comunale. Grazie alla videosorveglianza sono stati identificati quattro imprenditori e due privati. I responsabili hanno ricevuto un verbale di prescrizione ambientale e ripristinato i luoghi. Il Comando ha chiesto al Comune misure più incisive per completare la bonifica. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Crotone.