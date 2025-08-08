Arberia News - 05-08-2025

Le protagoniste, bambine e donne in abiti tradizionali, hanno rappresentato momenti significativi del matrimonio: l’attesa, i preparativi, la benedizione dei genitori, il passaggio alla nuova vita familiare
La kermesse si è svolta nel centro storico e ha visto la partecipazione dei componenti delle associazioni "Rranjët arbëreshë”, "Shpresa jonë” e del duo composto da don Francesco Santo e Mariateresa Torchia
VIDEO | Il nuovo sodalizio, “Speranza nostra” tradotto in italiano, nasce con l'intento di custodire il patrimonio storico, artistico e linguistico delle comunità di etnia minoritaria presenti in Calabria e di costruire ponti interculturali tra territori
Dopo la visita del Presidente della Repubblica albanese Begaj, nuova iniziativa a sottolineare la voglia di collaborare e ricordare le comuni origini. Appuntamento al 7 luglio per la firma del protocollo
L’amministrazione comunale ha celebrato il Capo dello Stato con il Premio "Scanderbeg", rafforzando i legami storici e culturali con gli arbëreshë. La visita, omaggiando figure come Papas Bellusci, ha riaffermato l'eredità comune e il ponte tra popoli
VIDEO | Diversi omaggi per il capo di Stato albanese nel corso di un’iniziativa che ha visto l’inaugurazione di un murale realizzato dall’artista Massimo Sirelli e dedicato al glottologo Giuseppe Gangale. Il sindaco Garofalo: «Un momento storico che sa di amicizia, fratellanza, identità e radici»
Tra le tappe la Prefettura, la Provincia di Catanzaro e la Cittadella. Il governatore: «Fondamentale rafforzare questo ponte culturale ed economico non solo con l’Albania ma anche con tutti quei cittadini calabresi che mantengono vivo il legame con le loro origini arbëreshë»
Il commissario della Fondazione Arbëreshe Ernesto Madeo: «Gettate le basi per un programma di scambi e attività comuni che in un futuro non lontano registreranno nuovamente la visita della presidente Osmani»
Sei sono stati i paesi coinvolti nella quarta edizione della rassegna organizzata dal museo dell’auto Adriano D’Amico con la collaborazione dell’Historic Club di Castrovillari. Campilongo sul gradino più alto del podio, a seguire Sola e Campilongo
VIDEO | Nella paese di origine albanese lo spettacolo teatrale messo in scena dagli alunni del locale plesso scolastico è diventato occasione per sostenere l'associazione tramite l’acquisto delle particolari bambole di pezza per aiutare i bambini più sfortunati sparsi per il mondo
Le riprese del videoclip del cantante ligure hanno interessato anche la comunità italo-albanese di Caraffa e la città di Catanzaro. Nel testo non mancano riferimenti alla storia e all'identità delle minoranze etniche presenti in Calabria
Giunta alla sua trentesima edizione, la kermesse punta a tutelare l’enorme patrimonio delle comunità arbëreshe e non solo. Anche quest’anno sono coinvolte le scuole. Interverranno le ambasciatrici di Albania e Kosovo in Italia