Social
Temi del giorno
Home page>Arbëria News>Arberia News - 05-08-2025

24 ORE ALL NEWS

Video

Arbëria News
Arberia News - 05-08-2025
8 agosto, 2025
Tag
arberia news

VIDEO

VEDI TUTTI
Arbëria News

A Firmo ricordando Salvatore Donato

25 luglio 2025
Ore 09:48
A Firmo ricordando Salvatore Donato
Arbëria News

San Basile riparte dai giovani

25 luglio 2025
Ore 09:46
San Basile riparte dai giovani
Arbëria News

Il futuro di Civita tra vino e turismo

25 luglio 2025
Ore 09:45
Il futuro di Civita tra vino e turismo
Arbëria News

Borghi di gusto e Calabria Slow Wine a Civita

25 luglio 2025
Ore 09:44
Borghi di gusto e Calabria Slow Wine a Civita
Arbëria News

Il futuro di Civita tra vino e turismo

25 luglio 2025
Ore 09:45
Il futuro di Civita tra vino e turismo
Arbëria News

Borghi di gusto e Calabria Slow Wine a Civita

25 luglio 2025
Ore 09:44
Borghi di gusto e Calabria Slow Wine a Civita
Arbëria News

A Firmo ricordando Salvatore Donato

25 luglio 2025
Ore 09:48
A Firmo ricordando Salvatore Donato
Arbëria News

San Basile riparte dai giovani

25 luglio 2025
Ore 09:46
San Basile riparte dai giovani
Arbëria News

Il futuro di Civita tra vino e turismo

25 luglio 2025
Ore 09:45
Il futuro di Civita tra vino e turismo
Arbëria News

Borghi di gusto e Calabria Slow Wine a Civita

25 luglio 2025
Ore 09:44
Borghi di gusto e Calabria Slow Wine a Civita
Arbëria News

A Firmo ricordando Salvatore Donato

25 luglio 2025
Ore 09:48
A Firmo ricordando Salvatore Donato
Arbëria News

San Basile riparte dai giovani

25 luglio 2025
Ore 09:46
San Basile riparte dai giovani

Articoli

Festival Lulle lulle

Memoria e identità, Pallagorio omaggia le sue radici con una sfilata di abiti tradizionali arbëreshë

Le protagoniste, bambine e donne in abiti tradizionali, hanno rappresentato momenti significativi del matrimonio: l’attesa, i preparativi, la benedizione dei genitori, il passaggio alla nuova vita familiare
Redazione
6 agosto 2025
Ore 18:30
Memoria e identità, Pallagorio omaggia le sue radici con una sfilata di abiti tradizionali arbëreshë\n
L’evento

L’orgoglio albanese rivive nel festival "Sinfonia Arbëreshe": canti e balli emozionano il pubblico a Caraffa

La kermesse si è svolta nel centro storico e ha visto la partecipazione dei componenti delle associazioni "Rranjët arbëreshë”, "Shpresa jonë” e del duo composto da don Francesco Santo e Mariateresa Torchia 
Francesco Graziano
4 agosto 2025
Ore 19:27
L’orgoglio albanese rivive nel festival \"Sinfonia Arbëreshe\":\u00A0canti e balli emozionano il pubblico a Caraffa\n\n\n
Eventi

Un ponte tra passato e futuro, a Spezzano Albanese un concorso di poesia arbëreshe

Un'opportunità per celebrare la cultura e rafforzare il legame generazionale, basta inivare un'opera in arbëreshë e la sua traduzione in italiano
Franco Sangiovanni
14 luglio 2025
Ore 13:23
Un ponte tra passato e futuro, a Spezzano Albanese un concorso di\u00A0poesia arbëreshe\n
Storie

Vena di Maida, un gruppo di ragazzi dà vita a “Shpresa jone”: «Le nostre radici sono la nostra speranza»

VIDEO | Il nuovo sodalizio, “Speranza nostra” tradotto in italiano, nasce con l'intento di custodire il patrimonio storico, artistico e linguistico delle comunità di etnia minoritaria presenti in Calabria e di costruire ponti interculturali tra territori
Francesco Graziano
9 luglio 2025
Ore 08:17
Vena di Maida, un gruppo di ragazzi dà vita a “Shpresa jone”:\u00A0«Le nostre radici sono la nostra speranza»\n
Sempre più vicini

Gli arbëreshë e il forte legame con la madre patria, tutto pronto per il gemellaggio tra San Demetrio Corone e Lezhe

Dopo la visita del Presidente della Repubblica albanese Begaj, nuova iniziativa a sottolineare la voglia di collaborare e ricordare le comuni origini. Appuntamento al 7 luglio per la firma del protocollo
Massimo Maneggio
5 luglio 2025
Ore 20:54
Gli arbëreshë e il forte legame con la madre patria, tutto pronto per il gemellaggio\u00A0tra San Demetrio Corone e Lezhe
La visita

A Frascineto il presidente dell’Albania Bajram Begaj suggella il legame con i discendenti del condottiero Scanderbeg

L’amministrazione comunale ha celebrato il Capo dello Stato con il Premio "Scanderbeg", rafforzando i legami storici e culturali con gli arbëreshë. La visita, omaggiando figure come Papas Bellusci, ha riaffermato l'eredità comune e il ponte tra popoli
Franco Sangiovanni
28 giugno 2025
Ore 09:00
A Frascineto il presidente dell’Albania Bajram Begaj suggella il legame con i discendenti del condottiero Scanderbeg\n
Taglio del nastro

San Demetrio Corone, inaugurata la nuova sede del Municipio alla presenza del presidente albanese Begaj

La cerimonia si è svolta nei locali di Villa Marchianò alla presenza del sindaco Ernesto Madeo e del vescovo dell’Eparchia di Lungro monisgnor Donato Oliverio
Francesco Roberto Spina
27 giugno 2025
Ore 18:22
San Demetrio Corone, inaugurata la nuova sede del Municipio\u00A0alla presenza del presidente albanese Begaj\n
La visita

Il presidente d’Albania Begaj accolto all’Università della Calabria: «Prezioso scrigno delle nostre comuni radici»

Il leader politico ospite tra i cubi dell’ateneo dove dal 1975 è presente una delle tre cattedre d’Italia dedicate alla lingua arbëreshe
Salvatore Bruno
27 giugno 2025
Ore 09:41
Il presidente d’Albania\u00A0Begaj accolto all’Università della Calabria: «Prezioso scrigno delle nostre comuni radici»\n
Un ponte culturale

Italia e Albania si abbracciano a Marcedusa, il presidente albanese Begaj fa visita alla comunità arbereshe

VIDEO | Diversi omaggi per il capo di Stato albanese nel corso di un’iniziativa che ha visto l’inaugurazione di un murale realizzato dall’artista Massimo Sirelli e dedicato al glottologo Giuseppe Gangale. Il sindaco Garofalo: «Un momento storico che sa di amicizia, fratellanza, identità e radici»
Francesco Graziano
26 giugno 2025
Ore 13:38
Italia e Albania si abbracciano a Marcedusa,\u00A0il presidente albanese Begaj fa visita alla comunità arbereshe\n
Visita istituzionale

Il presidente albanese Begaj in Calabria, Occhiuto: «Rapporto solido fondato su radici profonde»

Tra le tappe la Prefettura, la Provincia di Catanzaro e la Cittadella. Il governatore: «Fondamentale rafforzare questo ponte culturale ed economico non solo con l’Albania ma anche con tutti quei cittadini calabresi che mantengono vivo il legame con le loro origini arbëreshë»
Redazione
25 giugno 2025
Ore 09:56
Il presidente albanese Begaj in Calabria, Occhiuto: «Rapporto solido fondato su radici profonde»\n
Relazioni internazionali

Italia e Kosovo sempre più vicini, a Pristina un incontro per rafforzare il legame con l'Arbëria

Il commissario della Fondazione Arbëreshe Ernesto Madeo: «Gettate le basi per un programma di scambi e attività comuni che in un futuro non lontano registreranno nuovamente la visita della presidente Osmani»
Francesco Graziano
21 giugno 2025
Ore 19:58
Italia e Kosovo sempre più vicini, a Pristina un incontro per rafforzare il legame con l'Arbëria\n
Il ritorno

Parte dall’Arbëria catanzarese la nuova visita del presidente dell’Albania Bajram Begaj in Calabria

L’arrivo mercoledì prossimo. Il sindaco della comunità arbëreshë di Marcedusa Domenico Garofalo: «Un'occasione che rinsalda un rapporto che sa di radici, identità e appartenenza»
Francesco Graziano
21 giugno 2025
Ore 14:42
Parte dall’Arbëria catanzarese la nuova visita del presidente dell’Albania\u00A0Bajram Begaj in Calabria\n
AUTOMOBILISMO

Arberia, un Gran Premio con classe e divertimento appassiona quaranta driver tra i colli cosentini

Sei sono stati i paesi coinvolti nella quarta edizione della rassegna organizzata dal museo dell’auto Adriano D’Amico con la collaborazione dell’Historic Club di Castrovillari. Campilongo sul gradino più alto del podio, a seguire Sola e Campilongo
Massimo Maneggio
16 giugno 2025
Ore 05:46
Arberia, un Gran Premio con classe e divertimento appassiona quaranta driver tra i colli cosentini\n
Diritti dell’infanzia

Scuola e Unicef insieme a Caraffa, adottate oltre 100 pigotte con il costume tipico arbëreshë

VIDEO | Nella paese di origine albanese lo spettacolo teatrale messo in scena dagli alunni del locale plesso scolastico è diventato occasione per sostenere l'associazione tramite l’acquisto delle particolari bambole di pezza per aiutare i bambini più sfortunati sparsi per il mondo
Francesco Graziano
5 giugno 2025
Ore 13:17
Scuola e Unicef insieme\u00A0a Caraffa, adottate oltre 100 pigotte con il costume tipico arbëreshë
Storie

Moreno e il rapper albanese Stresi omaggiano l'Arbëria: ecco il nuovo singolo “Arbëreshë”

Le riprese del videoclip del cantante ligure hanno interessato anche la comunità italo-albanese di Caraffa e la città di Catanzaro. Nel testo non mancano riferimenti alla storia e all'identità delle minoranze etniche presenti in Calabria
Francesco Graziano
31 maggio 2025
Ore 20:45
Moreno e il rapper albanese Stresi omaggiano l'Arbëria:\u00A0ecco il nuovo singolo “Arbëreshë”
L’intervista

“Le mie prime parole arbëreshë”, ecco il libro illustrato che salva una lingua a rischio estinzione

Un’opera pensata per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche gli adulti. Il volume, autoprodotto da Eliana Godino e Sara Baffa, è un inno alla restanza e alle radici
Antonio Alizzi
28 maggio 2025
Ore 17:20
“Le mie prime parole arbëreshë”, ecco il libro illustrato che salva una lingua a rischio estinzione\n
Eventi

San Demetrio Corone, tutto pronto per la rassegna sulla valorizzazione delle minoranze linguistiche calabresi

Giunta alla sua trentesima edizione, la kermesse punta a tutelare l’enorme patrimonio delle comunità arbëreshe e non solo. Anche quest’anno sono coinvolte le scuole. Interverranno le ambasciatrici di Albania e Kosovo in Italia
Francesco Graziano
25 maggio 2025
Ore 08:51
San Demetrio Corone, tutto pronto per la rassegna sulla valorizzazione delle minoranze linguistiche calabresi
Food

I piatti della tradizione arbëreshë rivivono sulla tavola, conclusi i laboratori pratici di cucina nella comunità di Caraffa

L'iniziativa è stata promossa nel piccolo borgo di origine albanese dal direttivo Lady Chef dell’Associazione provinciale cuochi catanzaresi e dall’amministrazione comunale caraffota

Francesco Graziano
23 maggio 2025
Ore 14:38
I piatti della tradizione arbëreshë rivivono sulla tavola, conclusi i laboratori pratici di cucina nella comunità di Caraffa
il premio

Giovani eccellenze crescono al Polo Arberesh di Lungro: ecco gli occhiali con IA per non vedenti ideati dagli studenti

VIDEO | Il progetto realizzato da un gruppo di ragazzi del triennio si è aggiudicato il premio di Confindustria Cosenza “La tua idea di impresa”. Soddisfatti i docenti e il dirigente scolastico
Salvatore Bruno
23 maggio 2025
Ore 13:10
Giovani eccellenze crescono al Polo Arberesh di Lungro:\u00A0ecco gli occhiali con IA per non vedenti ideati dagli studenti
Il messaggio

Patto di amicizia tra Comuni arbereshe, De Francesco: «Valorizziamo le radici per costruire il futuro della Calabria»

La consigliera regionale di FdI: «Santa Sofia, Firmo e Cerzeto insieme per un progetto di valorizzazione delle minoranze. La Regione è al fianco delle comunità storiche»
Francesco Roberto Spina
20 maggio 2025
Ore 06:07
Patto di amicizia\u00A0tra Comuni arbereshe, De Francesco: «Valorizziamo le radici per costruire il futuro della Calabria»\n
1
...
PIU LETTI
1

Panino botulino a Diamante: morto un 52enne

2

Bufera sulla Regione Calabria, una quarantina di indagati nell'inchiesta della Procura di Catanzaro

3

Regionali, chi sarà il candidato del campo largo?  Partecipa al sondaggio di LaC News24

4

Botulino a Diamante, sette ricoveri a Cosenza: siero da Roma

5

Diamante, mangiano panino con broccoli e finiscono in Rianimazione

Teaser podcast banner\u00A0