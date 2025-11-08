Nell’ambito della prima edizione di “Minoranze linguistiche calabresi”, evento promosso dal Corecom Calabria, secondo premio per Mattia Renda, giovane videomaker che per il network LaC ha curato format e progetti sperimentali come ad esempio molti documentari di valorizzazione territoriale per il progetto LaCalabriavisione.

Cultura

Premio per le minoranze Corecom, il network LaC fa il pieno. L’editore Maduli: «Per primi abbiamo raccontato questo scrigno di bellezza»

Redazione Attualità
Premio per le minoranze Corecom, il network LaC fa il pieno. L’editore Maduli: «Per primi abbiamo raccontato questo scrigno di bellezza»

Essere arbëresh”, il docufilm presentato per Diemmecom in cui racconta con occhio poetico alcune delle comunità presenti in Calabria, si è classificato al secondo posto, colpendo in particolar modo i giurati per il linguaggio moderno e la fotografia con la quale ha unito tradizione e innovazione.

Si dispiega tra l'inestimabile valore artistico della Cattedrale di San Nicola di Mira il racconto della cultura di Lungro, capitale religiosa degli italo-albanesi continentali. In questa delicata opera intervengono personaggi di rilievo quali l'esperto di cultura Arbrëshë Carmine Stamile; il Papas Pietro Lanza; la ricercatrice dell'abito arbrëshë Elisabeth D'Elia.