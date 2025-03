Cronaca

L'avvocato pugnalato a Corigliano rilancia l'allarme dall'ospedale: «Siamo in pericolo»

L’avvocato Natalino Morrone, aggredito ieri nel suo studio da un suo cliente che gli ha sferrato una coltellata, oggi era lucido e pronto ad entrare in sala operatoria: «I medici si stanno consultando – ha raccontato a LaC News24 – per capire se sia necessario un intervento per drenare il liquido che si è depositato nei polmoni. Certo è che si è trattata di una storiaccia» conclude sibillino prima di chiudere il telefono per avviarsi verso il consulto chirurgico.

Nel video, Morrone, racconta quanto gli è accaduto ed anche perché il suo cliente lo abbia aggredito.

Amara anche la sua considerazione su un lavoro sempre più a rischio. «Purtroppo, come tutti possono vedere, i, la nostra categoria e molte altre sono sempre più spesso vittime di aggressionsempre più cruentee pericolose. Molti colleghi avvocati, soprattutto in Calabria, hanno subito aggressioni. È fondamentale che si presti maggiore attenzione alla sicurezza, perché il rischio di aggressioni è sempre più elevato»