Omicidio ad Africo; ucciso un anziano

È deceduto all’ospedale di Locri l’anziano ferito ieri in un agguato a colpi di pistola ad Africo, nel Reggino. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Bianco, coordinati dalla Procura di Locri.

12 gennaio, 2026
