Scilla, mareggiata violenta all'entrata della galleria: auto trascinate dalle onde
Momenti di paura a Scilla a causa di una violenta mareggiata. Le immagini mostrano la situazione critica nel tratto di strada immediatamente prima della galleria che collega Scilla a Chianalea, dove il mare in tempesta invade la carreggiata. Due automobili rischiano di essere travolte dall’acqua: una in particolare resta per alcuni attimi con le ruote completamente immerse, mentre le onde si infrangono con forza sull’asfalto. Una scena che rende evidente la pericolosità delle condizioni meteo-marine e i rischi per la viabilità lungo la costa (dal profilo TikTok melomagenta).