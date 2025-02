Cronaca

«Siamo tutti Serafino!»: la protesta all'Asp di Cosenza

Hanno percorso la Statale 107 in pullman per partecipare al sit-in "Basta morti per la sanità" organizzato da La Base, davanti alla sede dell'Asp di Cosenza. Il Comitato Si(la) Salute Bene Comune ha ripercorso la stessa strada sulla quale il 4 gennaio scorso Serafino Congi ha perso la vita in un'ambulanza dopo una lunga attesa nel Pronto Soccorso dell'ospedale di San Giovanni in Fiore.