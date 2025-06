Cronaca

Ancora spari in strada, Corigliano Rossano ha paura

Ancora spari in strada a Corigliano Rossano: ieri sera dei colpi sono stati esplosi da un’auto in corsa e per fortuna non ci sono state vittime. La situazione è ormai insostenibile nella terza città della Calabria tanto che è stato convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.