Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Caso botulino, autopsie ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Caso botulino, autopsie confermano segni intossicazione

Le autopsie eseguite sulle salme di Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto confermano i segni compatibili con la presenza della tossina botulinica. Ma per averne certezza, saranno necessari altri esami.

13 agosto, 2025
Tag
botulino calabria
Cronaca

Addio Padre Fedele, il frate è morto a 87 anni

13 agosto 2025
Ore 12:42
Addio Padre Fedele, il frate è morto a 87 anni
Cronaca

Padre Fedele, le accuse che ne hanno segnato il cammino

13 agosto 2025
Ore 12:47
Padre Fedele, le accuse che ne hanno segnato il cammino
Cronaca

Addio Padre Fedele, le voci di chi l'ha conosciuto

13 agosto 2025
Ore 12:46
Addio Padre Fedele, le voci di chi l'ha conosciuto
Cronaca

Addio Padre Fedele, le ultime ore del frate degli ultimi

13 agosto 2025
Ore 12:43
Addio Padre Fedele, le ultime ore del frate degli ultimi
Cronaca

Briatico, la denuncia: «Incrocio pericoloso sull'ex SS 522»

12 agosto 2025
Ore 17:54
Briatico, la denuncia: «Incrocio pericoloso sull'ex SS 522»
Cronaca

Botulino in Calabria: eseguite le autopsie, c'è un nuovo indagato

12 agosto 2025
Ore 17:52
Botulino in Calabria: eseguite le autopsie, c'è un nuovo indagato
Cronaca

Botulino, un ricovero a Napoli. Oggi le autopsie

12 agosto 2025
Ore 12:26
Botulino, un ricovero a Napoli. Oggi le autopsie
Cronaca

Nel Cosentino, lite per la fila al fast food finisce a coltellate

11 agosto 2025
Ore 12:43
Nel Cosentino, lite per la fila al fast food finisce a coltellate
Cronaca

Caso botulino a Diamante altri tre medici indagati

11 agosto 2025
Ore 12:40
Caso botulino a Diamante altri tre medici indagati
Cronaca

A Lamezia il set di Sandokan tra polvere e sterpaglie

11 agosto 2025
Ore 11:50
A Lamezia il set di Sandokan tra polvere e sterpaglie
Cronaca

'Ndrangheta, arrestato il latitante Federico Starnone: ecco il video

10 agosto 2025
Ore 14:52
'Ndrangheta, arrestato il latitante Federico Starnone: ecco il video
Cronaca

La memoria del giudice Scopelliti a 34 anni dal delitto

10 agosto 2025
Ore 11:03
La memoria del giudice Scopelliti a 34 anni dal delitto
Cronaca

Botulino a Diamante, parla il legale del commerciante

10 agosto 2025
Ore 10:56
Botulino a Diamante, parla il legale del commerciante
Cronaca

I casi botulino a Diamante, l'indagine si allarga

9 agosto 2025
Ore 12:24
I casi botulino a Diamante, l'indagine si allarga
Cronaca

Vibo Marina, branco di cani tiene quartiere in ostaggio

9 agosto 2025
Ore 12:13
Vibo Marina, branco di cani tiene quartiere in ostaggio
Cronaca

Febbre da West nile, due casi a Catanzaro

9 agosto 2025
Ore 12:11
Febbre da West nile, due casi a Catanzaro
Cronaca

34 anni fa l'omicidio del giudice Scopelliti

9 agosto 2025
Ore 12:10
34 anni fa l'omicidio del giudice Scopelliti
Cronaca

Botulino a Diamante, dodici casi e due sospetti

8 agosto 2025
Ore 18:04
Botulino a Diamante, dodici casi e due sospetti
Cronaca

Caso botulino a Diamante, si indaga su un altro decesso

8 agosto 2025
Ore 18:00
Caso botulino a Diamante, si indaga su un altro decesso
Cronaca

Caso botulino a Diamante, l'Asp convoca una conferenza

8 agosto 2025
Ore 12:29
Caso botulino a Diamante, l'Asp convoca una conferenza
Cronaca

West Nile, nel Reggino la prima vittima in Calabria

8 agosto 2025
Ore 12:02
West Nile, nel Reggino la prima vittima in Calabria
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Arberia News - 05-08-2025

Arberia News - 05-08-2025

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy