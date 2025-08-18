Cronaca

Crolla sotto la pioggia il parapetto di un ponte ma le auto continuano a passare

Impressionanti le immagini del crollo di una parte del parapetto del Ponte San Giuliano a Randazzo, in provincia di Catania. Il cedimento durante una forte ondata di maltempo, il 16 agosto scorso. Sotto una pioggia battente, si vede il parapetto cedere vistosamente e nonostante questo, le auto contuare a transitare. A un certo punto un furgone ha qualche esitazione, sembra fermarsi ma poi riprende la marcia e attraversa il ponte.

Successivamente Anas ha disposto la chiusura del ponte, posto sulla strada statale 116 in prossimità del centro abitato del comune siciliano.