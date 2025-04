Cronaca

«Siamo venuti per sgozzarvi!»: i video shock dell’Isis nel pc del presunto terrorista

«Sento crescere dentro di me il desiderio di avviare una vera e propria opera di propaganda religiosa, con l’intento di diffondere il messaggio dell’Islam». Le conversazioni di Halmi Ben Mahmoud Mselmi, il 28enne residente a Cosenza con l’accusa di essere un presunto terrorista, sono finite nei faldoni dell’inchiesta assieme ai video propagandistici ai quali si abbeverava. Nel video alcuni frame significativi con frasi scioccanti come «Siamo venuti per sgozzarvi!».