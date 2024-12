Cronaca

Strage di cutro, condannati tre presunti scafisti

Condannati tre presunti scafisti arrestati all indomani della strage dei migranti, a Cutro. Comminate pene da 11 a 16 anni. Dovevano rispondere anche di favoreggiamento all immigrazione clandestina. Assolti invece per l accusa di naufragio colposo.