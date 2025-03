Cronaca

Vibo, due mesi senz'acqua potabile: la denuncia

Dal 17 gennaio, in alcuni quartieri di Vibo Valentia vige un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua anche per l’igiene personale: «Facciamo tutto con l’acqua minerale, viviamo tra le bottiglie di plastica. Non posso neppure farmi uno shampoo» denuncia una giovane mamma.