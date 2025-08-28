Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cultura>A Reggio Calabria Pentak...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura
A Reggio Calabria Pentakaris omaggia Francesco Cilea

A Reggio Calabria, risuonano le note del celebre compositore palmese Cilea.

28 agosto, 2025
Tag
reggio calabria
Cultura

A Reggio Calabria Pentakaris omaggia Francesco Cilea

28 agosto 2025
Ore 12:14
A Reggio Calabria Pentakaris omaggia Francesco Cilea
Cultura

Grande partecipazione per l'Imboscata a mare a Crotone

25 agosto 2025
Ore 18:36
Grande partecipazione per l'Imboscata a mare a Crotone
Cultura

Letteratura, natura e arte: torna Hyle book festival

21 agosto 2025
Ore 12:32
Letteratura, natura e arte: torna Hyle book festival
Cultura

Montalto, presentato il festival Leoncavallo 2025

21 agosto 2025
Ore 12:31
Montalto, presentato il festival Leoncavallo 2025
Cultura

A Villa la filosofia di Morgan: «Il pubblico va rispettato»

20 agosto 2025
Ore 19:09
A Villa la filosofia di Morgan: «Il pubblico va rispettato»
Cultura

"I buoni non esistono", ecco l'ultimo libro di Turano

19 agosto 2025
Ore 12:22
\"I buoni non esistono\", ecco l'ultimo libro di Turano
Cultura

Manu Chao infiamma l'anfiteatro di Acri

18 agosto 2025
Ore 19:00
Manu Chao infiamma l'anfiteatro di Acri
Cultura

Bagnara, Giusy Ferreri infiamma il Summer Festival

17 agosto 2025
Ore 12:39
Bagnara, Giusy Ferreri infiamma il Summer Festival
Cultura

Nuovi studi sulle terre di fusione dei Bronzi di Riace

16 agosto 2025
Ore 13:10
Nuovi studi sulle terre di fusione dei Bronzi di Riace
Cultura

Cetraro, "Dialogando con Amedeo Ricucci"

15 agosto 2025
Ore 09:19
Cetraro, \"Dialogando con Amedeo Ricucci\"
Cultura

Clara incanta il pubblico di Marina di Sibari

14 agosto 2025
Ore 19:00
Clara incanta il pubblico di Marina di Sibari
Cultura

Fabio Macagnino racconta Movimento Terra ad Altafiumara

14 agosto 2025
Ore 18:55
Fabio Macagnino racconta Movimento Terra ad Altafiumara
Cultura

Avis porta la cultura della donazione a Serra San Bruno

14 agosto 2025
Ore 11:52
Avis porta la cultura della donazione a Serra San Bruno
Cultura

Antonella Viola cittadina onoraria di Caccuri

10 agosto 2025
Ore 11:19
Antonella Viola cittadina onoraria di Caccuri
Cultura

Tra talk e musica prosegue il Premio letterario Caccuri

9 agosto 2025
Ore 12:08
Tra talk e musica prosegue il Premio letterario Caccuri
Cultura

Vibo Marina pronta a ospitare i giochi senza frazioni

8 agosto 2025
Ore 17:44
Vibo Marina pronta a ospitare i giochi senza frazioni
Cultura

Enzo Avitabile al Premio letterario Caccuri

8 agosto 2025
Ore 12:30
Enzo Avitabile al Premio letterario Caccuri
Cultura

Domenico Dara al Premio letterario Caccuri

7 agosto 2025
Ore 18:24
Domenico Dara al Premio letterario Caccuri
Cultura

A me la gloria, il nuovo romanzo di Mimmo Gangemi

7 agosto 2025
Ore 12:29
A me la gloria, il nuovo romanzo di Mimmo Gangemi
Cultura

Il fascino della musica tra gli scavi di Sibari

7 agosto 2025
Ore 12:28
Il fascino della musica tra gli scavi di Sibari
Cultura

Premio Muricello, tra i finalisti anche Vitale e Valente

7 agosto 2025
Ore 12:26
Premio Muricello, tra i finalisti anche Vitale e Valente
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Arbëria News

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione