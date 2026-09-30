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Diamante, presentata la nuova stagione teatrale

A Diamante sta per cominciare una nuova stagione teatrale con il ritorno del Tirreno Festival. La presentazione è avvenuta ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa.

30 settembre, 2026
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diamante · teatro
Società

Oltre l'algoritmo, intelligenza artificiale e lavoro

22 settembre 2026
Ore 13:07
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Reggio, cerimonia di consegna dottorati di ricerca

30 settembre 2026
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Notte chiara, la forza di vivere oltre la malattia

30 settembre 2026
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28 settembre 2026
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La provincia sostiene Corigliano-Rossano

26 settembre 2026
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25 settembre 2026
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Filmare, il cinema racconta l'ambiente

21 settembre 2026
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Al via la IV edizione del Tropea Film Festival

21 settembre 2026
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21 settembre 2026
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21 settembre 2026
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Palazzo Gagliardi De Riso simbolo di Vibo in abbandono

21 settembre 2026
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19 settembre 2026
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Cultura

L'alba del presagio, romanzo storico di Carlo Franzisi

17 settembre 2026
Ore 19:00
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Cultura

Presentata la nuova stagione del teatro Politeama

17 settembre 2026
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16 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

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14 settembre 2026
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Cultura

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14 settembre 2026
Ore 12:23
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Cultura

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13 settembre 2026
Ore 05:27
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"Io sono libero", libro di Scopelliti fa tappa a Scalea

12 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Premio Messurga: Rapetti vince la sezione saggistica

9 settembre 2026
Ore 18:30
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Catanzaro, presentata la nuova stagione di Ama Calabria

8 settembre 2026
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