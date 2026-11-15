Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cultura>L'artista Massimo Sirell...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

L'artista Massimo Sirelli si racconta a LaC Tv

L’artista catanzarese Massimo Sirelli è stato protagonista di una puntata del format “L’Intervista”, in onda su LaC Tv. Un’occasione per parlare del suo percorso professionale e delle sue creazioni esposte in tutto il mondo.

15 novembre, 2026
Società

Scuole, sottosegretaria Savino: «Italia sotto attacco»

13 novembre 2026
Ore 13:27
Scuole, sottosegretaria Savino: «Italia sotto attacco»
Cultura

Autoritratto apre CAP Catanzaro Arti Performative

15 novembre 2026
Ore 12:15
Autoritratto apre CAP Catanzaro Arti Performative
Cultura

Premi Rhegium Julii, a Reggio il Pulitzer Yuyun Li

15 novembre 2026
Ore 12:05
Premi Rhegium Julii, a Reggio il Pulitzer Yuyun Li
Cultura

Drammaturgia, nuova stagione a Teatro Primo

8 novembre 2026
Ore 12:30
Drammaturgia, nuova stagione a Teatro Primo
Cultura

A Reggio Calabria torna il Cinema dentro le mura

8 novembre 2026
Ore 12:30
A Reggio Calabria torna il Cinema dentro le mura
Cultura

Vibo, standing ovation per Fortunata Di Dio

6 novembre 2026
Ore 19:41
Vibo, standing ovation per Fortunata Di Dio
Cultura

Enrica Candela ospite a LaC Tv, focus sulla cultura

4 novembre 2026
Ore 13:12
Enrica Candela ospite a LaC Tv, focus sulla cultura
Cultura

Boris Belkin, serata internazionale al teatro Rendano

3 novembre 2026
Ore 18:08
Boris Belkin, serata internazionale al teatro Rendano
Cultura

Vent'anni di Mendicino corto, vince regista newyorkese

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Vent'anni di Mendicino corto, vince regista newyorkese
Cultura

L'orchestra Accademia Teatro della Scala a Catanzaro

31 ottobre 2026
Ore 13:00
L'orchestra Accademia Teatro della Scala a Catanzaro
Cultura

Gioia Tauro, riapre il museo archeologico Metauros.

29 ottobre 2026
Ore 18:07
Gioia Tauro, riapre il museo archeologico Metauros.
Cultura

Cinema, Christopher Coppola stregato dalla Calabria

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Cinema, Christopher Coppola stregato dalla Calabria
Cultura

Smeet Festival, Catanzaro guarda al futuro del cinema

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Smeet Festival, Catanzaro guarda al futuro del cinema
Cultura

Venti anni di Mendicino Corto, vince regista newyorkese

21 ottobre 2026
Ore 12:11
Venti anni di Mendicino Corto, vince regista newyorkese
Cultura

Premio Carical per la cultura mediterranea, i vincitori

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Premio Carical per la cultura mediterranea, i vincitori
Cultura

Da Atene a Reggio per celebrare l'arte greca in Italia

17 ottobre 2026
Ore 11:30
Da Atene a Reggio per celebrare l'arte greca in Italia
Cultura

Cosenza, impegno sociale e civile a Music for change

14 ottobre 2026
Ore 12:32
Cosenza, impegno sociale e civile a Music for change
Cultura

Vibo, Teatri in città apre la stagione del comunale

14 ottobre 2026
Ore 12:25
Vibo, Teatri in città apre la stagione del comunale
Cultura

Il ritorno di Eremburga al museo nazionale di Mileto

13 ottobre 2026
Ore 17:28
Il ritorno di Eremburga al museo nazionale di Mileto
Cultura

Il Roma Fashion Film Festival torna a Botricello

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Il Roma Fashion Film Festival torna a Botricello
Cultura

Piano City, sei giorni di musica in città

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Piano City, sei giorni di musica in città

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti