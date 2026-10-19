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Cultura

Premio Carical per la cultura mediterranea, i vincitori

A Cosenza la cerimonia di consegna del Premio per la Cultura Mediterranea organizzato dalla Fondazione Carical.

19 ottobre, 2026
Tag
cosenza
Cultura

Da Atene a Reggio per celebrare l'arte greca in Italia

17 ottobre 2026
Ore 11:30
Da Atene a Reggio per celebrare l'arte greca in Italia
Cultura

Cosenza, impegno sociale e civile a Music for change

14 ottobre 2026
Ore 12:32
Cosenza, impegno sociale e civile a Music for change
Cultura

Vibo, Teatri in città apre la stagione del comunale

14 ottobre 2026
Ore 12:25
Vibo, Teatri in città apre la stagione del comunale
Cultura

Il ritorno di Eremburga al museo nazionale di Mileto

13 ottobre 2026
Ore 17:28
Il ritorno di Eremburga al museo nazionale di Mileto
Cultura

Il Roma Fashion Film Festival torna a Botricello

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Il Roma Fashion Film Festival torna a Botricello
Cultura

Piano City, sei giorni di musica in città

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Piano City, sei giorni di musica in città
Cultura

Locri, al via la scuola di musica inclusiva

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Locri, al via la scuola di musica inclusiva
Cultura

Le residenze teatrali del Sud si incontrano a Badolato

9 ottobre 2026
Ore 19:00
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Cultura

Fratello Sole, Sorella Luna: la partitura ritrovata

8 ottobre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Mimmo Rotella, monumentale la mostra a Catanzaro

8 ottobre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Diamante, presentata la nuova stagione teatrale

30 settembre 2026
Ore 19:00
Diamante, presentata la nuova stagione teatrale
Cultura

Reggio, cerimonia di consegna dottorati di ricerca

30 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Notte chiara, la forza di vivere oltre la malattia

30 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Tropea film festival, una scommessa diventata realtà

28 settembre 2026
Ore 12:20
Tropea film festival, una scommessa diventata realtà
Cultura

La provincia sostiene Corigliano-Rossano

26 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Filmare Festival, partita la sesta edizione

25 settembre 2026
Ore 12:11
Filmare Festival, partita la sesta edizione
Cultura

Al via la IV edizione del Tropea Film Festival

21 settembre 2026
Ore 19:00
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Cultura

Filmare, il cinema racconta l'ambiente

21 settembre 2026
Ore 19:00
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Cultura

Palazzo Gagliardi De Riso simbolo di Vibo in abbandono

21 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Minimuseo Pelmar, viaggio della memoria di Gioia Tauro

21 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

L'alba del presagio romanzo storico di Carlo Franzisi

21 settembre 2026
Ore 12:00
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