Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cultura>Manu Chao infiamma l'anf...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura
Manu Chao infiamma l'anfiteatro di Acri

Grande successo ad Acri per il concerto di Manu Chao, evento conclusivo del festival “R-estate ad Acri” 2025. Uno spettacolo essenziale e travolgente che ha visto sul palco anche Alfa, protagonista di un duetto sulle note di Me Gustas Tu.

18 agosto, 2025
Tag
acri · concerto manu chao · manu chao
Società

A Bova il tradizionale "Ballu du Camiddu"

18 agosto 2025
Ore 12:22
A Bova il tradizionale \"Ballu du Camiddu\"
Cultura

Bagnara, Giusy Ferreri infiamma il Summer Festival

17 agosto 2025
Ore 12:39
Bagnara, Giusy Ferreri infiamma il Summer Festival
Cultura

Nuovi studi sulle terre di fusione dei Bronzi di Riace

16 agosto 2025
Ore 13:10
Nuovi studi sulle terre di fusione dei Bronzi di Riace
Cultura

Cetraro, "Dialogando con Amedeo Ricucci"

15 agosto 2025
Ore 09:19
Cetraro, \"Dialogando con Amedeo Ricucci\"
Cultura

Clara incanta il pubblico di Marina di Sibari

14 agosto 2025
Ore 19:00
Clara incanta il pubblico di Marina di Sibari
Cultura

Fabio Macagnino racconta Movimento Terra ad Altafiumara

14 agosto 2025
Ore 18:55
Fabio Macagnino racconta Movimento Terra ad Altafiumara
Cultura

Avis porta la cultura della donazione a Serra San Bruno

14 agosto 2025
Ore 11:52
Avis porta la cultura della donazione a Serra San Bruno
Cultura

Antonella Viola cittadina onoraria di Caccuri

10 agosto 2025
Ore 11:19
Antonella Viola cittadina onoraria di Caccuri
Cultura

Tra talk e musica prosegue il Premio letterario Caccuri

9 agosto 2025
Ore 12:08
Tra talk e musica prosegue il Premio letterario Caccuri
Cultura

Vibo Marina pronta a ospitare i giochi senza frazioni

8 agosto 2025
Ore 17:44
Vibo Marina pronta a ospitare i giochi senza frazioni
Cultura

Enzo Avitabile al Premio letterario Caccuri

8 agosto 2025
Ore 12:30
Enzo Avitabile al Premio letterario Caccuri
Cultura

Domenico Dara al Premio letterario Caccuri

7 agosto 2025
Ore 18:24
Domenico Dara al Premio letterario Caccuri
Cultura

A me la gloria, il nuovo romanzo di Mimmo Gangemi

7 agosto 2025
Ore 12:29
A me la gloria, il nuovo romanzo di Mimmo Gangemi
Cultura

Il fascino della musica tra gli scavi di Sibari

7 agosto 2025
Ore 12:28
Il fascino della musica tra gli scavi di Sibari
Cultura

Premio Muricello, tra i finalisti anche Vitale e Valente

7 agosto 2025
Ore 12:26
Premio Muricello, tra i finalisti anche Vitale e Valente
Cultura

Bartoletti e Marrazzo al Premio letterario Caccuri

7 agosto 2025
Ore 12:25
Bartoletti e Marrazzo al Premio letterario Caccuri
Cultura

Evento a Pallagorio

6 agosto 2025
Ore 17:19
Evento a Pallagorio
Cultura

A Reggio Simone Cristicchi incanta Catonateatro

6 agosto 2025
Ore 12:35
A Reggio Simone Cristicchi incanta Catonateatro
Cultura

Il premio Caccuri entra nel vivo

6 agosto 2025
Ore 12:33
Il premio Caccuri entra nel vivo
Cultura

Even, il thriller calabrese sui femminicidi irrisolti

5 agosto 2025
Ore 12:38
Even, il thriller calabrese sui femminicidi irrisolti
Cultura

Taverna, una fresca pennellata tra arte e natura

4 agosto 2025
Ore 13:05
Taverna, una fresca pennellata tra arte e natura
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Mystikos, centro di spiritualità bizantina

Mystikos, centro di spiritualità bizantina

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy