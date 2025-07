Cultura

Un concerto per la pace a Fiumefreddo Bruzio

Si è svolto presso il Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza, un concerto per lanciare un messaggio di pace e di speranza per il mondo. A promuovere l'iniziativa è stata l'associazione 'Fiumefreddo nel cuore'.