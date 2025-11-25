Social
Economia e Lavoro
A Catanzaro la protesta degli ispettori del lavoro

Ispettori del lavoro in protesta a Catanzaro insieme alle organizzazioni sindacali categoria

25 novembre, 2025
catanzaro · manifestazione · protesta lavoratori · ispettori lavoro
Presidio al Giannettasio per gli stipendi arretrati

24 novembre 2025
Ore 12:36
Commercio in crisi e città sempre più vuote

22 novembre 2025
Ore 10:49
Telecontact, lunedì la vertenza approda al ministero

21 novembre 2025
Ore 18:55
Verso la realizzazione del porto di Soverato Satriano

21 novembre 2025
Ore 13:08
Ponte sullo Stretto, i comitati per il no si mobilitano

21 novembre 2025
Ore 12:59
Sud e sviluppo, a Catanzaro un libro bianco per Sbarra

21 novembre 2025
Ore 12:56
Due giorni di confronto per un’agricoltura sostenibile

20 novembre 2025
Ore 13:20
Turismo per tutti, la proposta di Ecotur e Trenitalia

20 novembre 2025
Ore 13:19
Vibo, nasce il piano Città di tutte le epoche

19 novembre 2025
Ore 12:34
Telecontact decisi: no allo spauracchio del precariato

17 novembre 2025
Ore 13:40
Salone Degusto, Catanzaro celebra l'enogastronomia

17 novembre 2025
Ore 13:35
Gambarie: l'autunno porta nuove opportunità

14 novembre 2025
Ore 11:10
Calabria in ripresa secondo Bankitalia

13 novembre 2025
Ore 13:23
Idonei Nue 112, si Cobas attacca Azienda zero

13 novembre 2025
Ore 13:19
Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella

12 novembre 2025
Ore 18:50
La marineria di Vibo Marina in ginocchio

12 novembre 2025
Ore 14:07
Cala il prezzo dell'olio, lo spettro delle speculazioni

12 novembre 2025
Ore 13:14
Disoccupati di lunga durata, la Calabria tra le peggiori

12 novembre 2025
Ore 12:43
La formazione specialistica che piace alle aziende

11 novembre 2025
Ore 12:57
Catanzaro, consiglio comunale compatto su Telecontact

11 novembre 2025
Ore 12:46
In Calabria più pensionati che lavoratori

10 novembre 2025
Ore 11:25
L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

