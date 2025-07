Economia e Lavoro

A Maierato si accendono i riflettori sui grani antichi

A Maierato, nel Vibonese, l’Arsac, Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura, ha promosso una giornata di studi dedicata ai grani antichi e in particolare al Grano Rosìa, che si produce esclusivamente in questo territorio. All’evento hanno preso parte gli assessori regionali Gallo e Varì