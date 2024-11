Economia e Lavoro

Artigiani, Ebac sollecita i fondi per le casse integrazioni

Tra i lavoratori più colpiti dagli effetti della crisi economica legata all'emergenza Covid, vi sono soprattutto quelli del settore dell'artigianato. Circa novemila i lavoratori in Calabria per i quali le aziende hanno attivato la cassa integrazione, ma i fondi del governo nazionale sono arrivati solo in parte. Ecco l’appello dell’Ebac, l’ente bilaterale dell'artigianato per la Calabria.