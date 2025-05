Economia e Lavoro

Precariato, svuotato il fondo degli ex Lsu\Lpu

La Cgil si dice pronta a scendere nuovamente in piazza, dopo aver chiesto un incontro alla Regione per discutere del bacino degli ex lsu/lpu. Secondo il sindacato il fondo storicizzato sarebbe stato svuotato per stabilizzare altri lavoratori impedendo così alle pubbliche amministrazioni di ottenere risorse per l'aumento delle ore.