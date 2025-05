Economia e Lavoro

Lavoro sommerso, in Calabria la percentuale più alta

In Calabria si concentra la più alta percentuale di lavoro irregolare, a rilevarlo è un report realizzato da Confartigianato che evidenzia come la legalità e la sicurezza sono fattori che influenzano la crescita delle imprese. Abusivismo e contraffazione, fenomeno presenti in tutta Italia ma in Calabria assumono la forma di elementi strutturali alterando il mercato e minando il corretto sviluppo del settore produttivo