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Economia e Lavoro

Autotrasporto, attesa per la riunione al Mit

Cresce l'attesa per l'incontro di domani al Mit con gli autotrasportatori del sud Italia. Gli addetti al settore pretendono risposte concrete e si dicono pronti a riattivare le
mobilitazioni in caso di esito negativo delle trattative.

26 ottobre, 2026
Economia e Lavoro

Autotrasporto, attesa per la riunione al Mit

26 ottobre 2026
Ore 13:03
Autotrasporto, attesa per la riunione al Mit
Economia e Lavoro

Festival del bergamotto, al via Bergarè 2026

24 ottobre 2026
Ore 11:43
Festival del bergamotto, al via Bergarè 2026
Economia e Lavoro

Scaffali vuoti, gli effetti oscuri sulla distribuzione

23 ottobre 2026
Ore 18:30
Scaffali vuoti, gli effetti oscuri sulla distribuzione
Economia e Lavoro

Proteste al Sud, ecco le misure del Governo

22 ottobre 2026
Ore 17:41
Proteste al Sud, ecco le misure del Governo
Economia e Lavoro

A Reggio l'ottavo convegno nazionale dell'olivo e dell'olio

22 ottobre 2026
Ore 11:53
A Reggio l'ottavo convegno nazionale dell'olivo e dell'olio
Economia e Lavoro

TIS ex lavoratori ancora in piazza

21 ottobre 2026
Ore 19:03
TIS ex lavoratori ancora in piazza
Economia e Lavoro

Presidi in Calabria, anche a Crotone si ferma tutto

21 ottobre 2026
Ore 19:01
Presidi in Calabria, anche a Crotone si ferma tutto
Economia e Lavoro

Presidi in Reggino? «A vita, altro che a oltranza»

21 ottobre 2026
Ore 18:53
Presidi in Reggino? «A vita, altro che a oltranza»
Economia e Lavoro

Blocco autotrasporti, si rischia guerra fra poveri

21 ottobre 2026
Ore 18:28
Blocco autotrasporti, si rischia guerra fra poveri
Economia e Lavoro

Panificazione al collasso, rischio per il settore

21 ottobre 2026
Ore 12:07
Panificazione al collasso, rischio per il settore
Economia e Lavoro

Caro vita, a Cosenza torna la protesta degli studenti

21 ottobre 2026
Ore 12:06
Caro vita, a Cosenza torna la protesta degli studenti
Economia e Lavoro

Castrovillari, gli agricoltori aspettano Lollobrigida

21 ottobre 2026
Ore 12:00
Castrovillari, gli agricoltori aspettano Lollobrigida
Economia e Lavoro

Vazzano, la protesta degli autotrasportatori continua

21 ottobre 2026
Ore 11:59
Vazzano, la protesta degli autotrasportatori continua
Economia e Lavoro

Il caro carburanti mette a rischio anche i rifiuti

21 ottobre 2026
Ore 11:58
Il caro carburanti mette a rischio anche i rifiuti
Economia e Lavoro

Maida punta sui fondi interreg Ita-Grecia

21 ottobre 2026
Ore 11:56
Maida punta sui fondi interreg Ita-Grecia
Economia e Lavoro

Autotrasporto, verso la revoca dello sciopero

21 ottobre 2026
Ore 11:54
Autotrasporto, verso la revoca dello sciopero
Economia e Lavoro

Autotrasportatori calabresi in direzione nazionale Pd

20 ottobre 2026
Ore 12:17
Autotrasportatori calabresi in direzione nazionale Pd
Economia e Lavoro

Sciopero autotrasporto, l'incontro con Salvini

20 ottobre 2026
Ore 12:16
Sciopero autotrasporto, l'incontro con Salvini
Economia e Lavoro

Proteste carovita, Cascini: «Situazione drammatica»

20 ottobre 2026
Ore 12:15
Proteste carovita, Cascini: «Situazione drammatica»
Economia e Lavoro

Rende, presidio nei pressi dell'area industriale

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Rende, presidio nei pressi dell'area industriale
Economia e Lavoro

Caro carburante, studenti al fianco dei manifestanti

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Caro carburante, studenti al fianco dei manifestanti

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