Commercio, cresce l'export calabrese

Risultato positivo per l’export calabrese che da gennaio a settembre ha incassato 736 milioni di euro ed è cresciuto del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

15 dicembre, 2025
commercio calabria · export calabria
Società

Visit Catanzaro, il portale turistico del capoluogo

14 dicembre 2025
Ore 12:53
Visit Catanzaro, il portale turistico del capoluogo
Economia e Lavoro

Vibo, lo spettro dei depositi su un resort milionario

13 dicembre 2025
Ore 12:01
Vibo, lo spettro dei depositi su un resort milionario
Economia e Lavoro

Infrastrutture rurali calabresi, risorse per 247 Comuni

12 dicembre 2025
Ore 18:02
Infrastrutture rurali calabresi, risorse per 247 Comuni
Economia e Lavoro

La Cgil in piazza a Crotone contro la legge di bilancio

12 dicembre 2025
Ore 13:40
La Cgil in piazza a Crotone contro la legge di bilancio
Economia e Lavoro

Clementine Igp in bilico tra qualità e guerra dei prezzi

10 dicembre 2025
Ore 12:42
Clementine Igp in bilico tra qualità e guerra dei prezzi
Economia e Lavoro

Tirocinanti ministeriali, lavoratori in piazza

10 dicembre 2025
Ore 12:40
Tirocinanti ministeriali, lavoratori in piazza
Economia e Lavoro

Addetti pulizie ospedaliere allo stremo nel Cosentino

9 dicembre 2025
Ore 13:43
Addetti pulizie ospedaliere allo stremo nel Cosentino
Economia e Lavoro

Il ristorante Calabria sbarca ad Artigiano in Fiera

8 dicembre 2025
Ore 13:19
Il ristorante Calabria sbarca ad Artigiano in Fiera
Economia e Lavoro

La Calabria a Milano per Artigiano in fiera

7 dicembre 2025
Ore 13:17
La Calabria a Milano per Artigiano in fiera
Economia e Lavoro

La Calabria Straordinaria ad Artigiano in fiera

6 dicembre 2025
Ore 13:25
La Calabria Straordinaria ad Artigiano in fiera
Economia e Lavoro

Vibo, i commercianti di Via De Gasperi vedono la luce

6 dicembre 2025
Ore 13:20
Vibo, i commercianti di Via De Gasperi vedono la luce
Economia e Lavoro

Commissione Territoriale, niente concorsi da anni

6 dicembre 2025
Ore 13:17
Commissione Territoriale, niente concorsi da anni
Economia e Lavoro

Agrumi, nuovi interventi per tutelare le colture

5 dicembre 2025
Ore 15:00
Agrumi, nuovi interventi per tutelare le colture
Economia e Lavoro

Portavalori, la Cgil chiede tutele per gli operatori

4 dicembre 2025
Ore 16:44
Portavalori, la Cgil chiede tutele per gli operatori
Economia e Lavoro

Aeroporti, Reggio vola oltre 900mila. Occhiuto vede Ita

3 dicembre 2025
Ore 12:48
Aeroporti, Reggio vola oltre 900mila. Occhiuto vede Ita
Economia e Lavoro

Santa Severina borgo del castello e dei musei

2 dicembre 2025
Ore 14:44
Santa Severina borgo del castello e dei musei
Economia e Lavoro

Cammino della responsabilità, la Cisl fa tappa a Scalea

1 dicembre 2025
Ore 13:25
Cammino della responsabilità, la Cisl fa tappa a Scalea
Economia e Lavoro

Caro materiali, Ance lancia l'allarme

1 dicembre 2025
Ore 13:23
Caro materiali, Ance lancia l'allarme
Economia e Lavoro

Crescita importante per gli aeroporti calabresi

1 dicembre 2025
Ore 13:22
Crescita importante per gli aeroporti calabresi
Economia e Lavoro

Anche a Cosenza Usb in piazza contro la manovra

29 novembre 2025
Ore 13:02
Anche a Cosenza Usb in piazza contro la manovra
Economia e Lavoro

Melito, Ponte di Pilati: approvato progetto fattibilità

29 novembre 2025
Ore 12:57
Melito, Ponte di Pilati: approvato progetto fattibilità

