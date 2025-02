Economia e Lavoro

Confapi Calabria e Meih insieme per rafforzare l'export

Firmato a Cosenza un protocollo tra Confapi Calabria e Meih. L’intesa dà il via a un percorso mirato a sviluppare un ambiente favorevole alla crescita delle imprese locali, valorizzando qualità e identità territoriale come elementi distintivi per affermarsi sui mercati internazionali.