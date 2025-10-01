Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>La Calabria sotto i colp...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro
La Calabria sotto i colpi dei dazi: export in picchiata

La guerra dei dazi colpisce il Sud. In Calabria, dove l’agroalimentare vola soprattutto verso gli Stati Uniti, il crollo dell’export mette a rischio imprese, occupazione e intere filiere produttive

1 ottobre, 2025
Tag
Dazi · dazi usa · Donald trump · calabria
Economia e Lavoro

E Commerce, in Calabria piu 294% di imprese online

29 settembre 2025
Ore 17:48
E Commerce, in Calabria piu 294% di imprese online
Economia e Lavoro

Catanzaro, l'ufficio impiego torna nel centro storico

1 ottobre 2025
Ore 12:37
Catanzaro, l'ufficio impiego torna nel centro storico
Economia e Lavoro

Zes unica, la preoccupazione degli industriali

30 settembre 2025
Ore 12:44
Zes unica, la preoccupazione degli industriali
Economia e Lavoro

Uil nazionale: ritardi Italia su Pnrr, Calabria peggio

30 settembre 2025
Ore 11:55
Uil nazionale: ritardi Italia su Pnrr, Calabria peggio
Economia e Lavoro

In Calabria meno occupazione e precaria

29 settembre 2025
Ore 12:57
In Calabria meno occupazione e precaria
Economia e Lavoro

Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme

27 settembre 2025
Ore 12:34
Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme
Economia e Lavoro

Al via i lavori per la nuova seggiovia a Gambarie

26 settembre 2025
Ore 12:11
Al via i lavori per la nuova seggiovia a Gambarie
Economia e Lavoro

Lidi chiusi in anticipo a Corigliano Rossano

17 settembre 2025
Ore 11:56
Lidi chiusi in anticipo a Corigliano Rossano
Economia e Lavoro

Turismo e food&drink, circa 100 buyers in Calabria

16 settembre 2025
Ore 19:02
Turismo e food&drink, circa 100 buyers in Calabria
Economia e Lavoro

Precari della giustizia in piazza per la stabilizzazione

16 settembre 2025
Ore 12:28
Precari della giustizia in piazza per la stabilizzazione
Economia e Lavoro

Cosenza celebra il fico dottato tra gusto e innovazione

15 settembre 2025
Ore 12:35
Cosenza celebra il fico dottato tra gusto e innovazione
Economia e Lavoro

Gal Pollino, consuntivo della programmazione 2014-2020

14 settembre 2025
Ore 09:46
Gal Pollino, consuntivo della programmazione 2014-2020
Economia e Lavoro

Vendemmia in Calabria, segno più per il 2025

12 settembre 2025
Ore 12:38
Vendemmia in Calabria, segno più per il 2025
Economia e Lavoro

Baker hughes: il sindaco di Gioia Tauro rilancia

10 settembre 2025
Ore 12:01
Baker hughes: il sindaco di Gioia Tauro rilancia
Economia e Lavoro

Primark inaugura il primo store in Calabria

10 settembre 2025
Ore 11:58
Primark inaugura il primo store in Calabria
Economia e Lavoro

La Calabria si prepara ad accogliere Primark

9 settembre 2025
Ore 18:26
La Calabria si prepara ad accogliere Primark
Economia e Lavoro

Caso botulino in Calabria, quale impatto sull'economia?

7 settembre 2025
Ore 10:58
Caso botulino in Calabria, quale impatto sull'economia?
Economia e Lavoro

Estate finita troppo presto sulle spiagge ioniche

7 settembre 2025
Ore 10:33
Estate finita troppo presto sulle spiagge ioniche
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Economia e Lavoro

Nessuna spesa Nato per il ponte, il Mimit replica

5 settembre 2025
Ore 11:50
Nessuna spesa Nato per il ponte, il Mimit replica
Economia e Lavoro

Corigliano e Gioia Tauro guardano al futuro dei porti

5 settembre 2025
Ore 11:40
Corigliano e Gioia Tauro guardano al futuro dei porti
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Società

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione