Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Manovra, il viceministro...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro
Manovra, il viceministro Leo difende il Governo

Il viceministro Leo, nei giorni scorsi all’Università della Calabria per un incontro sul diritto tributario, ai nostri microfoni ha parlato della Legge di Bilancio del Governo Meloni: «Siamo dalla parte di famiglie e imprese»

4 novembre, 2025
Tag
manovra finanziaria · governo meloni
Economia e Lavoro

Innovazione e agricoltura in Calabria

3 novembre 2025
Ore 12:30
Innovazione e agricoltura in Calabria
Economia e Lavoro

Sospeso dopo 40 anni alla centrale Enel di Rossano

4 novembre 2025
Ore 12:47
Sospeso dopo 40 anni alla centrale Enel di Rossano
Economia e Lavoro

Settore commercio, quasi una settimana di sciopero

2 novembre 2025
Ore 10:53
Settore commercio, quasi una settimana di sciopero
Economia e Lavoro

Agricoltura in movimento tra innovazione e giovani

2 novembre 2025
Ore 10:52
Agricoltura in movimento tra innovazione e giovani
Economia e Lavoro

Agricoltura in movimento tra innovazione e giovani

1 novembre 2025
Ore 13:40
Agricoltura in movimento tra innovazione e giovani
Economia e Lavoro

All’Unical la rivoluzione del sistema tributario

31 ottobre 2025
Ore 19:18
All’Unical la rivoluzione del sistema tributario
Economia e Lavoro

Il valore della potatura per le imprese

31 ottobre 2025
Ore 19:16
Il valore della potatura per le imprese
Economia e Lavoro

I timori del sindaco di Villa dopo lo stop al Ponte

31 ottobre 2025
Ore 13:08
I timori del sindaco di Villa dopo lo stop al Ponte
Economia e Lavoro

Tirocinanti, circa duemila verso la stabilizzazione

30 ottobre 2025
Ore 13:47
Tirocinanti, circa duemila verso la stabilizzazione
Economia e Lavoro

Telecontact, incontro al Comune

29 ottobre 2025
Ore 19:51
Telecontact, incontro al Comune
Economia e Lavoro

Aeroporto dello Stretto, tagli sul volo Ita Roma-Reggio

29 ottobre 2025
Ore 12:26
Aeroporto dello Stretto, tagli sul volo Ita Roma-Reggio
Economia e Lavoro

Un polo di alta formazione a Vibo, firmata convenzione

28 ottobre 2025
Ore 13:12
Un polo di alta formazione a Vibo, firmata convenzione
Economia e Lavoro

Telecontact, verso lo stato di agitazione

28 ottobre 2025
Ore 12:56
Telecontact, verso lo stato di agitazione
Economia e Lavoro

Camera Arbitrale, accordo per ridurre i conteziosi

27 ottobre 2025
Ore 20:00
Camera Arbitrale, accordo per ridurre i conteziosi
Economia e Lavoro

Tirocinanti, mini proroga dei contratti

25 ottobre 2025
Ore 11:17
Tirocinanti, mini proroga dei contratti
Economia e Lavoro

Riforma dei Consorzi, dubbi di incostituzionalità

23 ottobre 2025
Ore 12:26
Riforma dei Consorzi, dubbi di incostituzionalità
Economia e Lavoro

Gestione gas, il nuovo Atem Catanzaro-Crotone

21 ottobre 2025
Ore 12:15
Gestione gas, il nuovo Atem Catanzaro-Crotone
Economia e Lavoro

Cosenza, vertenza Amaco verso la soluzione definitiva

21 ottobre 2025
Ore 12:12
Cosenza, vertenza Amaco verso la soluzione definitiva
Economia e Lavoro

Tirocinanti, a fine mese la scadenza dei contratti

20 ottobre 2025
Ore 12:27
Tirocinanti, a fine mese la scadenza dei contratti
Economia e Lavoro

Report Inps, in Calabria lavoro sempre più povero

17 ottobre 2025
Ore 12:57
Report Inps, in Calabria lavoro sempre più povero
Economia e Lavoro

Sostenibilità, gli utenti in rete bocciano il green deal e chiedono soluzioni concrete

16 ottobre 2025
Ore 17:08
Sostenibilità, gli utenti in rete bocciano il green deal e chiedono soluzioni concrete
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione