Politica

Amministrative a Lamezia, le ambizioni della Lega

Il coordinatore di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, nei giorni scorsi ha definito Paolo Mascaro un grande sindaco ma aggiungendo che per le amministrative di Lamezia, che si terranno in primavera, è prematuro parlare di candidature. Dietro ci potrebbero essere le ambizioni della Lega che ha in quel territorio il feudo elettorale del vicecapogruppo alla Camera del Carroccio, Domenico Furgiuele.